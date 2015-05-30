В Средиземном море за день спасли более 4 тысяч беженцев

В Средиземном море в пятницу, 29 мая, с тонущих лодок было спасено более четырех тысяч беженцев, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

По данным итальянской береговой охраны, в рамках миссии европейского агентства по оперативному сотрудничеству на внешних границах Frontex удалось спасти около 4 тысяч 200 беженцев. В то же время в одной из лодок у побережья Ливии было обнаружено 17 тел погибших людей, передает агентство Reuters. Кроме итальянских, в операции были также задействованы ирландские и немецкие военные корабли.

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Береговая охрана не смогла сказать, является ли количество спасенных в пятницу беженцев рекордным для одного дня. Впрочем, для этого года это самый высокий показатель. Для сравнения: 12 апреля в Средиземном море были спасены 3 тыс. 791 человек, а 2 мая – 3 тыс. 690 человек. По данным итальянской береговой охраны, которая координировала операцию, в пятницу поступили сигналы "SOS" с 22 лодок. Большинство из лодок беженцев двигались вдоль побережья Ливии, а некоторые - находились у берегов юга Италии. Работы по поиску и спасанию беженцев продолжались до вечера пятницы. По данным Бундесвера, немецкий фрегат "Гессен" взял к себе на борт 590 человек, среди которых было 15 детей.

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С начала года к берегам Италии уже прибыли на лодках более 40 тысяч беженцев. Многие из них стали беженцами в результате гражданской войны в Сирии, также немало "беглецов от нищеты" и притеснений в Эритрее. Более 1 тыс. 770 человек погибли при попытке доплыть к европейским берегам.