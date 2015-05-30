G7 на саммите обсудит новые санкции против России - Белый дом

03:52, 30 мая 2015
Мир
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Страны G7 обсудят новые санкции против России на очередном саммите. 

minfin.com.ua

Об этом заявил в пятницу, 29 мая, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, сообщает 112 Украина.

"Большая семерка" очень вовлечена в процесс, связанный санкциями", - заявил Эрнест журналистам.

По словам представителя Белого дома, Россия и дальше будет "сталкиваться с возрастающей ценой за свои действия" из-за нарушения территориальной целостности Украины.

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Напомним, вчера, 29 мая, президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер скоординировали позиции накануне саммита "Большой семерки", который пройдет в Германии в июне.

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