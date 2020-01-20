По 15 раз в день: СМИ посчитали, с какой частотой публично врет Трамп

По данным журналистов, в 2017 году Трамп соврал 1999 раз, в 2018 — 5689, в 2019 — 8155.

Президент США Дональд Трамп за время пребывания на посту сделал свыше 16 200 лживых или вводящих в заблуждение заявлений, сообщает The Washington Post со ссылкой на свой фактчекинговый сервис.

Сервис Fact Checker собирает и анализирует каждое подозрительное заявление главы государства.

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По данным журналистов, в 2017 году Трамп соврал 1999 раз, в 2018 — 5689, в 2019 — 8155.

Всего же, по состоянию на воскресенье, 19 января 2020 года (1095 день правления), у Трампа обнаружили 16 241 лживых заявлений. В среднем он публично врал или вводил в заблуждение по 14,8 раз в день.