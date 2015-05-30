У берегов Мексики сформировался первый в этом году ураган "Андрес"
02:42, 30 мая 2015Мир
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Первый в этом году ураган сформировался в пятницу у берегов Мексики в Тихом океане и получил имя "Андрес".
Ураган сформировался в пятницу у берегов Мексики / weather.com
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на мексиканскую комиссию по водным ресурсам.
Сейчас скорость ветра в урагане достигает 120 километров в час с порывами до 150 километров в час, и он продолжается усиливаться.
Сейчас скорость ветра в урагане достигает 120 километров в час / weather.com
"Андрес" находится сейчас в 1,2 тысячи километров от побережья штата Нижняя Южная Калифорния. Национальная система гражданской обороны Мексики предупредила о потенциальной угрозе его прохождения для штатов Колима, Халиско и Мичоакан.
nasa.gov
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