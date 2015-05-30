У берегов Мексики сформировался первый в этом году ураган "Андрес"

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на мексиканскую комиссию по водным ресурсам.

Сейчас скорость ветра в урагане достигает 120 километров в час с порывами до 150 километров в час, и он продолжается усиливаться.

"Андрес" находится сейчас в 1,2 тысячи километров от побережья штата Нижняя Южная Калифорния. Национальная система гражданской обороны Мексики предупредила о потенциальной угрозе его прохождения для штатов Колима, Халиско и Мичоакан.