У берегов Мексики сформировался первый в этом году ураган "Андрес"

02:42, 30 мая 2015
Мир
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Первый в этом году ураган сформировался в пятницу у берегов Мексики в Тихом океане и получил имя "Андрес".

weather.com

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на мексиканскую комиссию по водным ресурсам.

Сейчас скорость ветра в урагане достигает 120 километров в час с порывами до 150 километров в час, и он продолжается усиливаться.

weather.com

"Андрес" находится сейчас в 1,2 тысячи километров от побережья штата Нижняя Южная Калифорния. Национальная система гражданской обороны Мексики предупредила о потенциальной угрозе его прохождения для штатов Колима, Халиско и Мичоакан.

nasa.gov

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