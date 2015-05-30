Украина может полагаться на поддержку Литвы - замглавы Сейма

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Стороны обсудили вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества по вопросам безопасности, обороны и привлечения инвестиций в Украину. Кроме того, собеседники большое внимание уделили вопросу европейской перспективы Украины и противодействия тем угрозам, которые сегодня стоят перед страной.

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По словам Киркиласа, страны Прибалтики, как никто другой, понимают "угрозы, с которыми столкнулась Украина".

"Наши страны объединяет общая история и давние дружеские отношения. Вы всегда можете полагаться на нашу поддержку в любой ситуации", - отметил заместитель председателя Сейма Литвы.