Хиллари Клинтон призывает президента США к бойкоту Олимпиады в Пекине

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призывает президента Джорджа Буша отказаться от участия в церемонии открытия летней Олимпиады в Пекине, если Китай не предпримет мер по улучшению ситуации в стране в области прав человека, сообщает Reuters.

В частности, Клинтон упрекнула китайское руководство в недостаточном давлении на Судан ради прекращения "геноцида в Дарфуре" и напомнила о массовых беспорядках в Тибете.

"На данный момент и в свете недавних событий, я надеюсь, что президент Буш не планирует принимать участия в церемонии открытия Олимпиады в Пекине, если правительство Китая не предпримет существенных перемен", - заявила Клинтон.

Ситуация в Тибете обострилась 10 марта, когда прошли несанкционированные демонстрации сторонников независимости этого автономного района. Пик конфликта пришелся на 14 марта, когда в Лхасе (столица Тибета) было зафиксировано около 300 поджогов и нападения на мирных жителей. По официальным данным КНР, во время беспорядков погибли 18 человек, 623 получили ранения.