Опубликовано новые документы, подтверждающие слежку за экс-послом в Украине Йованович

Новые документы состоят из скриншотов недатированных текстовых сообщений кандидата в конгрессмены от республиканцев Роберта Хайда. Его сообщения на бельгийский номер, очевидно, касаются поисков Йованович.

Палата представителей США опубликовала в пятницу новые документы в рамках дела об импичменте президента Дональда Трампа. Они подтверждают незаконную слежку экс-посла Мари Йованович в Украине.

Об этом сообщает CNN.

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Новые документы состоят из скриншотов недатированных текстовых сообщений кандидата в конгрессмены от республиканцев Роберта Хайда. Его сообщения на бельгийский номер, очевидно, касаются поисков Йованович.

Хайд с неизвестным собеседником обсуждали перемещения Йованович.

Новые документы также демонстрируют связь между помощником Нуньеса Дереком Харви и партнером адвоката Трампа Львом Парнасом. Они устраивают встречи с официальными лицами Украины в отеле Трампа в Вашингтоне.

Харви прилагает максимум усилий, чтобы вытеснить Йованович из Украины и накопать на посла грязь.

В апреле 2019-го Парнас заявил Харви, что допросит «генпрокурора, которого уволил Байден», а именно Виктора Шокина. Также Парнас вспоминает и Юрия Луценко в контексте о попытках накопать грязь на Байдена.

Ранее УНИАН Ранее УНИАН сообщал, что Национальная полиция Украины начала уголовные производства после публикации Комитетом по разведке Палаты представителей США материалов о том, что во время каденции в Украине за послом США Мари Йованович будто бы осуществлялась незаконная слежка и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.