Опубликовано новые документы, подтверждающие слежку за экс-послом в Украине Йованович
Палата представителей США опубликовала в пятницу новые документы в рамках дела об импичменте президента Дональда Трампа. Они подтверждают незаконную слежку экс-посла Мари Йованович в Украине.
Об этом сообщает CNN.
Читайте такжеГосдеп расследует сообщения о возможной угрозе экс-послу США Йованович в Украине
Новые документы состоят из скриншотов недатированных текстовых сообщений кандидата в конгрессмены от республиканцев Роберта Хайда. Его сообщения на бельгийский номер, очевидно, касаются поисков Йованович.
Хайд с неизвестным собеседником обсуждали перемещения Йованович.
Новые документы также демонстрируют связь между помощником Нуньеса Дереком Харви и партнером адвоката Трампа Львом Парнасом. Они устраивают встречи с официальными лицами Украины в отеле Трампа в Вашингтоне.
Харви прилагает максимум усилий, чтобы вытеснить Йованович из Украины и накопать на посла грязь.
В апреле 2019-го Парнас заявил Харви, что допросит «генпрокурора, которого уволил Байден», а именно Виктора Шокина. Также Парнас вспоминает и Юрия Луценко в контексте о попытках накопать грязь на Байдена.
Ранее УНИАН Ранее УНИАН сообщал, что Национальная полиция Украины начала уголовные производства после публикации Комитетом по разведке Палаты представителей США материалов о том, что во время каденции в Украине за послом США Мари Йованович будто бы осуществлялась незаконная слежка и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.