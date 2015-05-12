Великобритания выступила против мигрантских квот ЕС

По словам министра внутренних дел Терезы Мэй, в случае принятия этой инициативы, количество мигрантов в стране вырастет вдвое – до 60 тыс. человек, сообщает "Новое время" со ссылкой на The Daily Express. В связи с этим Тереза Мэй намерена блокировать эту инициативу.

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Эта тема может стать первым серьезным кризисом в отношениях Евросоюза и нового правительства Великобритании, отмечает издание.

Напомним, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что победа на парламентских выборах дала ему мандат на пересмотр отношений с Евросоюзом. Одним из предвыборных обещаний Дэвида Кэмерона было проведение референдума в 2017 году по вопросу выхода из ЕС.

Как сообщалось, ЕС принимает меры для разрешения критической ситуации с мигрантами, которые массово гибнут в Средиземном море на пути в Европу. Глава Европарламента Мартин Шульц для разрешения проблемы предложил ввести новый статус для беженцев и установить квоты на их распределение между странами ЕС.