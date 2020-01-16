Летели искры: в Нью-Йорке экстренно сел пассажирский самолет (видео)

Самолет безопасно приземлился, и пассажиры без проблем покинули воздушное судно.

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Ньюарк, в Нью-Йорке, из-за проблем с двигателем.

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Об этом сообщает NJ со ссылкой на заявление авиакомпании.

"Проблемы с двигателем вынудили рейс United Airlines совершить экстренную посадку в четверг утром в Международном аэропорту Ньюарк", - говорится в сообщении.

Самолет безопасно приземлился, и пассажиры без проблем покинули воздушное судно.

Отмечается, что во время полета один из пассажиров снял на видео, как из одного из двигателей вскоре после взлета начали вылетать искры.

Пассажиров обещают отправить в Лос-Анджелес другим рейсом через несколько часов.

This is the regular speed version of the incident pic.twitter.com/BrZJmiOq2O — Gabby (@gabby_guzy) January 16, 2020

Как сообщал УНИАН, в аэропорту испанского города Аликанте возник масштабный пожар, в результате которого была проведена срочная эвакуация людей.