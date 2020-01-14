В Госдуме ответили президенту Эстонии на слова о "крахе возложенных на Россию надежд"

В РФ раскритиковали слова Кальюлайд.

В Государственной Думе России ответили президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, которая ранее заявила, что надежды эстонцев в отношении РФ не оправдались.

Как сообщает Лента.ру, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что слова Кальюлайд очень характерны для Запада.

Он утверждает, что Эстонию и западный мир устроило бы такое развитие событий, при котором Россия перестала бы существовать как единое государство.

"Не дело эстонского президента или руководителя любой другой страны давать какие-то исторические оценки по жизни и развитию другого государства", - заявил Морозов.

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов на странице в Facebook отметил, что "надежды РФ тоже не оправдались". "Мы тоже надеялись на создание в Эстонии демократического государства, где соблюдаются права всех людей, независимо от национальностей; где можно получать образование на родном языке; где не героизируют нацистов; где следуют собственным национальным интересам, а не интересам других стран; где президент не является русофобом и откуда массово не бегут собственные граждане", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, президент Эстонии заявила о важности поддержания диалога с Россией, но не ценой общих принципов. Она также выразила разочарование, что надежды эстонцев на Россию не оправдались. "Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так", – сказала Кальюлайд. При этом, как добавила она, Эстония отделяет режим от обычных граждан РФ.