США хотят возобновить переговоры с КНДР

Советник по нацбезопасности США Роберт О'Брайен оптимистично настроен насчет переговоров.

США сообщили Северной Корее, что снова хотят возобновить переговоры в Стокгольме, которые были приостановлены с октября 2019 года.

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Об этом изданию Axios рассказал советник по нацбезопасности США Роберт О'Брайен.

"Мы обратились к северокорейцам и сообщили им, что мы хотели бы продолжать переговоры в Стокгольме, которые были последний раз в начале октября. Мы давали им знать через различные каналы, что мы хотели бы вернуть эти (переговоры – ред.) и выполнить обязательства председателя Кима по денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил он.

О'Брайен также отметил, что он пребывает в оптимистическом настроении, поскольку лидер КНДР Ким Чен Ын до сих пор не прислал обещанный "рождественский подарок", что ряд экспертов считали возможным ядерным испытанием.

"Все, что мы знаем, это то, что нам сказали, что мы получим рождественский подарок, а рождественский подарок не пришел. И поэтому я думаю, что это был обнадеживающий знак. Но, опять же, это не означает, что мы не увидим какое-то испытания в будущем", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН. с 2018 года две страны ведут переговоры о денуклеаризации Северной Кореи. Трамп заявлял, что готов снять санкции с республики в случае соглашения по этому вопросу. Однако последние переговоры в октябре 2019 года провалились, о чем объявили в Пхеньяне, но опровергли в США. В декабре в КНДР сообщили, что не нуждаются в дальнем диалоге с США по вопросу денуклеаризации.