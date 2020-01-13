Экс-разведчик о протестах в Абхазии: впервые массы поднялись против российского оккупационного режима

По его словам, Россия готова задействовать армию, если ситуация в Абхазии выйдет из-под контроля.

Протесты в самопровозглашенной Абхазии против т.наз. "президента республики", ставленника Кремля Рауля Хаджимбы, стали тревожным звонком для России.

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Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает «Обозреватель». По его словам, Россия готова задействовать армию, если ситуация в Абхазии выйдет из-под контроля.

"Я думаю, это новый элемент ситуации с замороженными конфликтами. Ни в Приднестровье, ни в Абхазии, ни в других местах такого не было. Были внутренние клановые противоречия, но так, чтобы массы поднялись против режима – это впервые", – подчеркнул Маломуж.

По его словам, протесты показали, что часть населения региона "против авторитарных режимов, против влияния из-за рубежа и однозначного контроля со стороны России".

Бывший разведчик отметил, что для России наступил "момент истины", в результате чего она может применить силу, "защищая русскоязычное население и граждан России".

"Там много граждан с российским паспортом, десятки тысяч. Они могут воспользоваться предлогом, что президент России имеет право применять войска, защищая русскоязычное население и российских граждан, которые там есть в наличии формально. Если будет явная революция, если Россия увидит, что оперативными, политическими, финансовыми средствами нельзя контролировать ситуацию, то будут задействованы военные", – подчеркнул Маломуж.

"Когда большинство народа заняло позицию отстаивания национальных интересов, объединилось, заняло активную позицию, ни одна спецслужба, даже большая страна ничего сделать не может. Тогда надо уничтожить весь народ. Если к этому идет, то Россия ничего не сможет сделать. Но если это локально – они разъединят, найдут противоречия, столкнут людей", – отметил он.

По мнению экс-главы СВР, сейчас момент истины – "консолидированный ли народ этих образований, или они разобщены и не смогут противостоять внешним влияниям и внутренним ставленникам РФ".

10 января Верховный суд Абхазии отменил решение Центральной избирательной комиссии страны об итогах выборов президента, которые прошли осенью, и постановил назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, который признал законными итоги второго тура выборов президента.

По данным ЦИК, Хаджимба набрал во втором туре выборов 47,39% голосов избирателей (39 793), Квинция - 46,17% (38 766).

12 января ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.

Президент непризнанной республики Абхазия Рауль Хаджимба решил сложить свои полномочия.