Протесты в Абхазии: в оккупированном регионе заметили боевиков "ДНР"

Местные "чиновники" выясняют цель их пребывания там.

В оккупированном грузинском регионе Абхазия, где так называемая "власть" заявила о попытке "государственного переворота", заметили граждан Украины из ОРДЛО.

Как сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на администрацию самопровозглашенного президента Абхазии, люди из Донбасса назвали себя "представителями ДНР".

"Чиновники выяснят обстоятельства появления и пребывания этих лиц в республике", сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Россией Сухуми протестующие выбили двери и разбили окна дома так называемой администрации президента Абхазии. Протестуют сторонники кандидата на выборах Алхаса Квицинии, который проиграл. Между активистами и силовиками происходят стычки.

Читайте такжеПротесты в Абхазии: "президент" отказался уходить в отставку

Во втором туре "выборов президента" Абхазии за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию - 46,17%. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы не состоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.