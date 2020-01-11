Протесты в Иране: митингующие требуют наказать виновных в крушении самолета МАУ (фото, видео)

Между протестующими и полицией произошли столкновения.

В Тегеране начались акции протестов. Сотни людей вышли с требованием наказать виновных в крушении самолета Международных авиалиний Украины», сбитого иранской ракетой.

Читайте такжеОтветственность за крушение самолета МАУ взяло на себя элитное военно-политическое формирование ИранаОб этом передает 112-Украина.

Акция проходит возле университета имени Амира Кабира под лозунгом: «Отставки недостаточно, нужно судебное преследование». Студенты скандировали «Позор» в отношении иранских лидеров, призывая к справедливости в деле с крушением самолета.

На видео видно, что протестующие также несут свечи и цветы в память о погибших пассажирах самолета.

Сообщается, что начались столкновения с полицией в Иране. Силовики применяют светошумовые гранаты.

Как сообщал УНИАН, утром 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки».

Президент Украины заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.