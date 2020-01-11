Верховный лидер Ирана призвал военных исключить случаи сбития самолетов в будущем

Али Хаменеи призвал вооруженные силы Ирана расследовать "возможную халатность", которая привела к сбиванию украинского самолета.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал вооруженные силы страны исключить случаи сбития самолетов в будущем.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Верховный лидер Ирана выразил свои соболезнования семьям жертв катастрофы украинского самолета.

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"Я попросил компетентные органы принять необходимые меры, чтобы предотвратить подобные несчастные случаи в будущем", - заявил Хаменеи.

Также он призвал вооруженные силы Ирана расследовать "возможные недостатки", которые привели к сбиванию украинского лайнера.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.