Крушение самолета МАУ: в российском МИД заступились за Иран

По мнению замглавы министерства, на данный момент оснований для обвинения Ирана нет.

В российском МИД считают, что оснований для обвинения Ирана в том, что его ракеты могли попасть в украинский самолет МАУ под Тегераном, нет.

Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

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«Начинать какие-то игры по меньшей мере неприлично. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с такими громкими заявлениями», – заявил Рябков.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров спустя несколько минут после взлёта.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.