Визит Путина в оккупированный Крым: Россия без рассмотрения вернула ноту протеста Украине

Ноту РФ вернула якобы "из-за отсутствия оснований для протеста".

Министерство иностранных дел РФ вернуло без рассмотрения ноту протеста в связи с несогласованным с Украиной визитом президента России Владимира Путина в оккупированный Крым.

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Читайте такжеРоссия испытала в оккупированном Крыму ракеты, Путин наблюдал«Эту ноту, как и другие такие обращения, которые поступают к нам, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 января президент России Владимир Путин во временно оккупированном Крыму наблюдал за пусками крылатых ракет «Калибр», которые потенциально способны нести ядерные боезаряды, и новых гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Также Путин заявил, что Россия продолжит развивать свой военно-морской флот.

10 января Министерство иностранных дел Украины передало Российской Федерации ноту протеста в связи с несогласованным с Украиной визитом президента России Владимира Путина в оккупированный Крыму.