Обама: Россия занимает все более агрессивную позицию в отношении Украины
02:52, 27 мая 2015Мир
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Президент США Барак Обама обвинил Россию в том, что она занимает все более агрессивную позицию в отношении Украины.
REUTERS
Об этом Обама сказал после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ВВС Украина.
"Мы имели возможность обсудить ситуацию в Украине, а также все более агрессивную позицию, которую занимает Россия", - заявил Обама после переговоров с господином Столтенбергом.
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Они оба подчеркнули необходимость того, чтобы стороны конфликта уважали Минские соглашения, которые, по словам генсека НАТО, все еще могут быть "путем к миру".
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