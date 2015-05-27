Обама: Россия занимает все более агрессивную позицию в отношении Украины

Об этом Обама сказал после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ВВС Украина.

"Мы имели возможность обсудить ситуацию в Украине, а также все более агрессивную позицию, которую занимает Россия", - заявил Обама после переговоров с господином Столтенбергом.

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Они оба подчеркнули необходимость того, чтобы стороны конфликта уважали Минские соглашения, которые, по словам генсека НАТО, все еще могут быть "путем к миру".