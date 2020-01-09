В России горит НПЗ "Лукойла": есть пострадавший, людей эвакуировали (фото, видео)

Сообщается, что в некоторых домах поблизости выбило стекла.

В Республике Коми (РФ) возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл». В результате вероятных взрывов и пожара пострадал по меньшей мере один человек.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Ухты сообщает «ТАСС». Предварительно, пламя охватило площадь в 100 квадратных метров.

По данным пресс-службы, около 16:50 (по московскому времени) произошел один хлопок, через 15-20 минут - второй, меньшей интенсивности.

Из расположенного неподалеку торгового центра "Ярмарка" эвакуировали людей. По неподтвержденной информации, в домах поблизости кое-где выбило стекла. Ударная волна дошла и до администрации города.

Со ссылкой на источники в экстренных службах сообщается, что горит собственность "Лукойл-Ухтанефтепереработки". При этом площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, а самому пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Тем временем местные жители публикуют в соцсетях фото и видео с места событий.

Напомним, в ноябре прошлого года в Новой Москве (Россия) на 44-м километре кольцевой дороги (МКАД) произошел пожар в деревянном доме городка Мосрентген.