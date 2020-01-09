В Букингемском дворце отреагировали на решение принца Гарри и Меган Маркл оставить королевскую семью

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении выйти из королевской семьи.

Дискуссии относительно решения британского принца Гарри и его жены Меган Маркл оставить королевскую семью продолжаются, сообщил Букингемский дворец.

«Мы понимаем их стремление применить другой подход, но это сложно. Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими – на ранней стадии», – заявили во дворце, пишет Радио Свобода.

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Как сообщал УНИАН, 8 января принц Гарри и его жена Меган объявили о намерении выйти из королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми.

Они не назвали причину своего решения. В то же время в 2019 году герцог критиковал медиа из-за «травли» его жены. Он сравнивал отношение представителей СМИ к Маркл с их отношением к его матери, принцессе Диане, которая погибла в автокатастрофе в 1997 году.

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у герцога и герцогини Сассекских родился мальчик – Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.