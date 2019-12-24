Принц Гарри и Меган Маркл с сыном снялись для рождественской открытки

Отметим, что принц Гарри со своей женой Меган Маркл и малышом Арчи встретят Рождество в Канаде.

Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свою семейную рождественскую открытку. В центре снимка — их сын, семимесячный Арчи Харрисон, для которого это будет первое Рождество.

«Желаем вам очень счастливого Рождества и Нового года! От нашей семьи — вашей», — написано на открытке-гифке, опублиуованной в твиттере Королевского траста, которым управляют Гарри и Меган.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019

Ранее УНИАН сообщал, что принц Гарри не смог оставить без рождественского сюрприза подопечных благотворительного фонда "Маленькие солдаты Скотти". Так, внук королевы Елизаветы II в костюме Санта-Клауса записал трогательное видеообращение, в котором поздравил с Рождеством детей-сирот, чьи родители служили в армии Великобритании.

Отметим, что принц Гарри со своей женой Меган Маркл и малышом Арчи встретят Рождество в Канаде.

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Большинство членов британской королевской семьи в день Рождества собираются в Сандрингеме вместе с королевой Елизаветой II. Сначала они посещают службу в церкви, после чего праздничный обед с Ее Величеством.

Напомним, ранее появилась открытка герцогов Кембриджских — на ней принц Уильям и Кейт позируют со всеми своими тремя детьми на ретро мотоцыкле.