Глава МИД Британии отреагировал на гибель пассажиров и экипажа украинского самолета в Иране

Сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал гибель пассажиров и экипажа украинского самолета компании "Международные авиалинии Украины", которая произошла вблизи аэропорта Имам Хомейни (Тегеран), трагической потерей.

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Об этом говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине в Twitter со ссылкой на главу МИД этой страны.

"От имени Великобритании хотел бы выразить соболезнования семьям жертв катастрофы МАУ в Иране. Это трагическая потеря для всех пострадавших стран. В это сложное время работники МИД Великобритании оказывают помощь семьям погибших британцев", - заявил Рааб.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.