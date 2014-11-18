Дом Пинчуков в Лондоне стал самым дорогим в мире, "переплюнув" королевское поместье
Самый дорогой в мире частный дом принадлежит украинцам. Это имение жены украинского олигарха Виктора Пинчука и дочери второго президента Украины Леонида Кучмы Елены Пинчук
Сооружение викторианской эпохи расположено в самом центре Лондона. Сегодня роскошную виллу оценивают в $ 1,58 миллиарда, говорится в сюжете ТСН.
По информации отечественной и британской прессы, в имении, некогда бывшем школой благородных девиц, насчитывается десять спален с ванными, бассейн, спортзал, сауна, кинотеатр и, конечно, обожаемые Виктором Пинчуком произведения современного искусства. Еще существует тревожная комната на случай опасности.
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Интересно, что резиденция принца Уильяма и его супруги Кэтрин в этом рейтинге заняла второе место.
Как известно, зять Леонида Кучмы Виктор Пинчук - второй самый богатый человек в Украине. Кроме лондонского жилья, у его семьи есть роскошный особняк под Киевом и еще более солидная недвижимость на итальянском острове Сардиния.