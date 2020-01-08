цей матеріал доступний українською

В Армении арестовали мужчину за фейк о поздравлении Трампа с убийством Сулеймани

13:08, 08 января 2020
Мир
261 0
Дональд Трамп / REUTERS

Как сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Службу национальной безопасности, 3 января данный пользователь разместил пост о том, что армянский премьер Никол Пашинян якобы поздравил президента США Дональда Трампа с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Через два дня по подозрению в этом был задержан мужчина, который дал признательные показания.

Задержанному предъявили обвинения в публичном разжигании национальной, расовой или религиозной вражды с использованием средств массовой информации. Также автора аккаунта подозревают в незаконном овладении компьютерной информацией. 

Как отмечает агентство, фейковую новость о поздравлении подхватили азербайджанские СМИ, позже она появилась в иранских изданиях.

Напомним, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США ракетным ударом убили Сулеймани. Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ликвидация США иранского генерала Сулеймани
Теги: #Трамп#Армения