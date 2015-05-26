Кэмерон и Юнкер обсудили будущее Великобритании в ЕС

В Лондоне стремятся пересмотреть условия своего участия в сообществе. Именно это обсуждали политики во время ужина в столице страны, сообщает DW.DE. "Переговоры фокусировались на реформировании ЕС и пересмотре его отношений с Великобританией", - заявил представитель британского премьера.

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Встреча проходила в загородной резиденции Чекерс, где в декабре 1984-го года тогдашний британский премьер Маргарет Тэтчер впервые принимала с визитом будущего генсека КПСС Михаила Горбачева. На стол Дэвиду Кэмерону и Жан-Клоду Юнкеру подали свиную грудинку и лаймовый десерт. В недавнем прошлом между двумя политиками сохранялись напряженные отношения - еще в прошлом году британский премьер пытался заблокировать назначение Жан-Кклода Юнкера председателем исполнительного органа Евросоюза. Он называл его федералистом старого стиля и открыто выступал против его кандидатуры.

В ходе этой встречи Дэвид Кэмерон подчеркнул, что статус-кво для британцев не приемлем. В Лондоне ожидают перемен внутри ЕС. Председатель Еврокомиссии, со своей стороны, пообещал, что всячески будет способствовать обретению приемлемого для Великобритании решения.

На этой неделе Дэвид Кэмерон планирует начать переговоры на эту тему с лидерами других стран ЕС. В частности, он посетит Париж и Берлин, а также встретится с лидерами Дании, Нидерландов, Франции и Польши.

Сообщается, что правительство в Лондоне стремится, среди прочего, ужесточить критерии для получения социальной помощи в Великобритании для граждан ЕС. Британская пресса неоднократно сообщала о массовых случаях злоупотребления этим правом со стороны вновь прибывших мигрантов из новых стран ЕС, прежде всего, из Румынии и Болгарии. Почти 3 млн переселенцев официально прибыли в Британию с 2001 года. Объем миграции возрос на 66%.

Дэвид Кэмерон, партия которого одержала убедительную победу на недавних парламентских выборах, ранее обещал гражданам до 2017-го года организовать референдум относительно членства Великобритании в ЕС. Одновременно с референдумом британское правительство хочет пересмотра условий своего членства в сообществе.