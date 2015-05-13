Великобритания станет самой населенной страной ЕС к 2060 году
02:11, 13 мая 2015Мир
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Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором предполагается, что к 2060 году Великобритания станет лидером Евросоюза по численности населения
REUTERS
Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Le Figaro.
В соответствии с исследованием, проведенным Еврокомиссией, через 45 лет численность населения Великобритания достигнет отметки 80,1 млн человек. В 2014 году этот показатель был равен 64,1 млн.
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В Германии к 2060 году число жителей должно сократиться до 70,8 млн человек, во Франции — увеличиться на 10 млн человек (с 65,7 млн до 75,7 млн), а общая численность проживающих в ЕС достигнет 523 млн человек (в настоящее время этот показатель составляет 507 млн).
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