Великобритания станет самой населенной страной ЕС к 2060 году

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Le Figaro.

В соответствии с исследованием, проведенным Еврокомиссией, через 45 лет численность населения Великобритания достигнет отметки 80,1 млн человек. В 2014 году этот показатель был равен 64,1 млн.

Читайте такжеВеликобритания выступила против мигрантских квот ЕС

В Германии к 2060 году число жителей должно сократиться до 70,8 млн человек, во Франции — увеличиться на 10 млн человек (с 65,7 млн до 75,7 млн), а общая численность проживающих в ЕС достигнет 523 млн человек (в настоящее время этот показатель составляет 507 млн).