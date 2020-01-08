Появилась первая информация о пострадавших в результате удара Ирана по базам США
03:37, 08 января 2020Мир
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Данных о погибших и точном числе пострадавших на данный момент нет.
Иран нанес удар баллистическими ракетами / скриншот из видео
Несколько граждан Ирака пострадали на авиабазе Айн аль-Асад в результате ракетного удара, произведенного со стороны Ирана.
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Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.
Данных о погибших и точном числе пострадавших на данный момент нет.
Как сообщал УНИАН, около десяти ракет выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.
Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и проводит совещание с силовиками.
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