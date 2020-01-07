США отправили ближе к Ирану свои стратегические бомбардировщики
Соединенные Штаты начали переброску своих шести стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.
Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что оттуда бомбардировщики в случае необходимости могут нанести удар по Ирану, при этом оставаясь недосягаемыми для иранских ракет.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента Дональда Трампа ракетным ударом убили Сулеймани.
Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.
Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом".
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны.
В ответ Трамп заявил, что США не уйдут из Ирака, если не получат компенсацию за построенную там американскую авиабазу.