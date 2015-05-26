В Польше официально подтвердили победу Дуды на выборах президента

По данным ГИК, за Дуду проголосовали 51,55% избирателей.

Нынешнего главу государства Бронислава Коморовского поддержали 48,45%, передает «Польское радио».

Явка во втором туре президентских выборов в Польше, который состоялся 24 мая, составила 55,34%.

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Как сообщал УНИАН, данные экзит-полов также демонстрировали победу Дуды на выборах президента Польши.

Коморовский уже признал свое поражение, и поздравил оппонента с победой.