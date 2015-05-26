В Польше официально подтвердили победу Дуды на выборах президента
10:40, 26 мая 2015Мир
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Государственная избирательная комиссия Польши официально подтвердила победу во втором туре президентских выборов лидера оппозиционной партии «Право и справедливость» Анджея Дуды.
REUTERS
По данным ГИК, за Дуду проголосовали 51,55% избирателей.
Нынешнего главу государства Бронислава Коморовского поддержали 48,45%, передает «Польское радио».
Явка во втором туре президентских выборов в Польше, который состоялся 24 мая, составила 55,34%.
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Как сообщал УНИАН, данные экзит-полов также демонстрировали победу Дуды на выборах президента Польши.
Коморовский уже признал свое поражение, и поздравил оппонента с победой.
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