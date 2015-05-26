Депардье рассказал о готовности умереть за Россию

10:03, 26 мая 2015
Мир
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Депардье сообщил, что готов умереть за Россию, и никогда не ощущал себя французом.

bbc.co.uk

Французский актер, гражданин РФ Жерар Депардье заявил о готовности умереть за Россию. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на французское издание Voici.

«Я готов умереть за Россию, потому что люди здесь сильные; я не хочу умереть, как дурак, в нынешней Франции», — сказал Депардье.

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Также он отметил, что никогда не ощущал себя французом и не разделял ценностей, в которых его воспитывали. «Я ни во что не верю. Особенно в себя. Иногда ночью в своей постели я хочу уснуть навечно», — добавил Депардье.

Ранее УНИАН сообщал, что французский актер Жерар Депардье, представляя на международном кинофестивале в Каннах новый фильм "Долина любви", заявил, что "очень любит" Владимира Путина и часто ездит в СССР.

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