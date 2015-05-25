В Дании протесты из-за убийства кролика в радиошоу
23:41, 25 мая 2015Мир
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Радиоведущий в Дании разозлил слушателей, забив крольчонка во время прямой трансляции его программы.
В Дании протесты из-за убийства кролика в радиошоу / travelofmydream.ru
Защитники прав животных призывают к бойкоту станции, передает ВВС Украина.
Таким образом, ведущий радиостанции 24/7 Есгер Юль, по его словам, пытался привлечь внимание общества к лицемерию лоббистов за этичное отношение к животным, которые едят мясо, купленное в супермаркетах.
Программа, которая началась как дискуссия в студии, завершилась беспорядком, когда активист движения за права животных тщетно пыталась спасти кролика, бегая за ведущим.
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В соцсетях Дании развернулась кампания с призывами к бойкоту станции.
Однако ведущий не сожалеет о содеянном и говорит, что снял с кролика шкурку и планирует приготовить из него рагу.
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