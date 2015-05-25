В Дании протесты из-за убийства кролика в радиошоу

Защитники прав животных призывают к бойкоту станции, передает ВВС Украина.

Таким образом, ведущий радиостанции 24/7 Есгер Юль, по его словам, пытался привлечь внимание общества к лицемерию лоббистов за этичное отношение к животным, которые едят мясо, купленное в супермаркетах.

Программа, которая началась как дискуссия в студии, завершилась беспорядком, когда активист движения за права животных тщетно пыталась спасти кролика, бегая за ведущим.

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В соцсетях Дании развернулась кампания с призывами к бойкоту станции.

Однако ведущий не сожалеет о содеянном и говорит, что снял с кролика шкурку и планирует приготовить из него рагу.