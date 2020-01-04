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Ливийский генерал Хафтар объявил "всеобщую мобилизацию" для борьбы с иностранными войсками

01:22, 04 января 2020
Мир
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Ливийский генерал Хафтар готовится к войне с Турцией / REUTERS

Командующий «Национальной армией Ливии» Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию после того, как парламент Турции дал разрешение на отправку турецких войск в Ливию.

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Об этом сообщает «ТСН», ссылаясь на Al Arabiya.

"Мы принимаем вызов (Турции), и я объявляю о всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну", - заявил Хафтар.

Он также обвинил президента Турции Реджепа Эрдогана в попытках возродить в Ливии "османское наследие", а также в том, что он "толкает свою армию к гибели".

Напомним, в Ливии функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает мятежный генерал Халифа Хафтар, который с апреля проводит наступление на Триполи. 12 декабря он приказал начать "решающую битву" для захвата Триполи.

26 декабря 2019 года Ливия официально запросила военную помощь у Турции. 31 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент представление о размещении турецких войск в Ливии.

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Теги: #Турция#война#Ливия