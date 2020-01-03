Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Ирак

Американские дипломаты приостановили консульские операции в Ираке.

Американское посольство в Багдаде призвало всех граждан США немедленно покинуть Ирак.

Об этом идет речь в сообщении на сайте посольства.

"Из-за обострения напряженности в Ираке и регионе, посольство США призывает американских граждан прислушаться к рекомендациям по путешествиям в январе 2020 года и немедленно покинуть Ирак", - сказано в сообщении.

Гражданам США рекомендуют воспользоваться при возможности авиационным транспортом, в случае невозможности - покинуть страну по суше.

Также сообщается, что в связи с нападением на территорию посольства США, все консульские операции приостановлены. "Граждане США не должны подходить к посольству", - добавили дипломаты.

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Как сообщал УНИАН, 3 января через несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде США убили иранского генерала Касема Сулеймани - по указанию американского президента Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи уже заявил, что в ответ на убийство генерала будет "суровая месть".