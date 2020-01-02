Foreign Policy: Проблема 2020-го года в том, что в 2019-м мир почти не изменился

В прошлом году состоялся ряд важных событий, но среди них мало тех, которые могли бы как-то серьезно изменить глобальные тенденции.

Совсем не трудно отобрать достойных кандидатов для номинации на звание "наиболее значительного внешнеполитического события 2019-го года". Гонконг охватили протесты, а в США информатор сделал разоблачение, которое привело к запуску процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Леса Амазонки и Австралии охватили масштабные пожары. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заваевал электоральный триумф. Индийский премьер Нарендра Моди запустил переход на более узкую концепцию индийского национализма.

Или если хочется сосредоточить внимание на позитиве, то можно вспомнить успехи фондовой биржи США, рекордное количество женщин в составе 116 созыва Конгресса и прогресс в борьбе с опасными болезнями, такими как эбола и муковисцидоз. Но если уже говорить о внешней политике, то наиболее важной чертой 2019 года было сохранение статус-кво. Хамские выходки Трампа продолжают пугать. Но 2019 год был переломной точкой, в которой большинство аспектов мировой политики не смогли сделать ничего переломного. Об этом на страницах Foreign Policy пишет политолог и профессор Гарвардского университета по международным отношениям Стивен Уолт. Он предлагает рассмотреть несколько следующих итогов прошлого года.

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НАТО. Несмотря на подход Трампа к "дипломатии" в духе слона в посудной лавке и диагноз от президента Франции о "смерти мозга" альянса, НАТО все же смог пережить свой 70-й день рождения почти без изменений. Несмотря на все громкие слова Трампа, американское военное присутствие в Европе сейчас больше, чем в тот день, когда он занял президентское кресло. С началом 2020 года ядро альянса до сих пор держится. А это означает, что Европа остается нездорово зависимой от защиты США.

Иран. Несмотря на плохо обдуманную кампанию Трампа по "максимальному давлению" и начало массовых протестов в Тегеране, иранский клерикальный режим оставался у власти по состоянию на конец 2019 года. Его попытки распространить свое влияние в регионе не завершились. Иран остается в штрафном секторе отношений с Западом, арабскими странами Персидского залива и США. Администрации Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы тоже вели жесткую игру в отношении Ирана. Но Обама хотя бы открыл возможность для постепенного улучшения отношений со временем. Трамп все вернул к контпродуктивной конфронтации, которая определяла американские отношения с Тегераном с 1980-х годов.

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Глобализация. Президент США начал испытания глобализации на прочность. Но запуск торговых войн против других стран в основном провалился с треском. Новое соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA) было одобрено Палатой представителей. Но это не более, чем Договор о свободной торговле в Северной Америке по версии 2.0. И новые договоренности не сильно повлияют на их участников. Тарифная война с Китаем в лучшем случае закончилась ничьей. А главные цели Трампа, а именно сокращение торгового дефицита с Китаем и изменение структуры китайской экономики, остались не виполненными.

Мировая торговля продолжает расти, хоть и медленнее, чем раньше. А 2019-й не стал началом повального протекционизма в духе 1930-х годов. Впрочем, Трамп и его администрация продолжают подрывать ВТО на пользу двустороннего подхода к торговым проблемам. Это, скорее всего, замедлит глобализацию в будущем, но не развернет ее в целом.

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Россия. Иногда действующий президент США говорит и ведет себя, словно марионетка Владимира Путина. Но американская политика в отношении России остается конфронтационной. Украина до сих пор получает помощь, которую ей обещали. А попытки Трампа использовать ее для шантажа, чтобы получить грязь на оппонента, вылезли ему боком. Москва до сих пор под давлением ряда санкций Запада. По мнению автора, Россия и Китай продолжают сближаться, и это не удивительно. Частично это происходит потому, что Вашингтон дал им причины работать вместе.

"Похоже в истеблишменте внешней политики США никто не слышал о фразе: "Разделяй и властвуй"", - пишет автор.

Еще одна вещь, которая не изменилась в 2019 году - Земля продолжает нагреваться. А США продолжают безответственно относиться к этой угрозе, которая надвигается. И речь идет не только о "прятаньи головы и песок" через отрицание или отказ от активных действий для решения проблемы. Решение Трампа закрыть Агентство по защите окружающей среды, которое должно было заниматься сокращением выбросов метана и газов от сжигания ископаемого топлива, активно ухудшает и без того плохую ситуацию. Это направляет всех к будущему, в котором из-за климатических изменений жизни миллионов людей просто будут поставлены под угрозу.

"Итог: мало что изменилось в 2019-м году. И это плохая примета для 2020-го. С Новым годом!" - пишет автор.