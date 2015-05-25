Граждане большинства стран ЕС не смогут проголосовать на референдуме в Британии - СМИ

Граждане большинства стран ЕС, проживающих в Великобритании, не смогут проголосовать на референдуме относительно членства страны в ЕС.

Об этом говорится в законе, который будет представлен в британском парламенте на этой неделе, пишет "Украинская правда" со ссылкой на BBC.

Как отмечается, правила голосования будут соответствовать тем, что действуют во время всеобщих выборов, а не местных или выборов в Европарламент.

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Таким образом граждане Ирландии, Мальты, Кипра и Великобритании будут иметь право голоса, в то время как представители других стран ЕС - нет.

Как сообщается, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон позднее проведет переговоры с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Дэвид Кэмерон хочет ускорить процесс подготовки к референдуму по членству страны в ЕС и провести его уже в 2016 году.

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Кэмерон после победы консерваторов на выборах подтвердил намерение в 2017 году провести национальный референдум относительно членства страны в ЕС.

В свою очередь глава Европейского совета Дональд Туск рассчитывает, что Великобритания останется в составе Евросоюза.