Граждане большинства стран ЕС не смогут проголосовать на референдуме в Британии - СМИ
Право голоса будут иметь граждане Ирландии, Мальты, Кипра и Великобритании.
Граждане большинства стран ЕС, проживающих в Великобритании, не смогут проголосовать на референдуме относительно членства страны в ЕС.
Об этом говорится в законе, который будет представлен в британском парламенте на этой неделе, пишет "Украинская правда" со ссылкой на BBC.
Как отмечается, правила голосования будут соответствовать тем, что действуют во время всеобщих выборов, а не местных или выборов в Европарламент.
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Таким образом граждане Ирландии, Мальты, Кипра и Великобритании будут иметь право голоса, в то время как представители других стран ЕС - нет.
Как сообщается, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон позднее проведет переговоры с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером по этому поводу.
Ранее сообщалось, что Дэвид Кэмерон хочет ускорить процесс подготовки к референдуму по членству страны в ЕС и провести его уже в 2016 году.
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Кэмерон после победы консерваторов на выборах подтвердил намерение в 2017 году провести национальный референдум относительно членства страны в ЕС.
В свою очередь глава Европейского совета Дональд Туск рассчитывает, что Великобритания останется в составе Евросоюза.