Книги десятилетия: The Guardian составил топ-10 лучших произведений

Среди лучших – книга Майкла Льюиса, по мотивам которой был снят фильм "Игра на понижение".

The Guardian составил топ-10 книг, вышедших в период с 2010 по 2019 годы и ставших наиболее значительными произведениями.

Читайте такжеРаздавленная выпуклость и член с привкусом рыбы: названы лауреаты премии за худшее описание сексаТак, среди лучших книг десятилетия – книга Майкла Льюиса, по мотивам которой был снят фильм «Игра на понижение», получивший Оскар за лучший адаптированный сценарий (2015) – о финансовом кризисе 2007–2008 годов; «Аргонавты» Мэгги Нельсон, вошедшая в топ-100 книг ХХI века, которые обязан прочитать каждый по мнению американских литературных критиков издания Vulture; книга Бернардин Эваристо «Девушка, женщина, все остальное», за которую автор в 2019 году удостоилась Букеровской премии.

Топ-10 книг 2010–2019 годов по версии The Guardian:

2010 год – «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы», Майкл Льюис;

2011 год – «Sapiens. Краткая история человечества», Юваль Ной Харари;

2012 год – «Исчезнувшая», Гиллиан Флинн;

2013 год – «Девочка – это заготовка», Эймар Макбрайд;

2014 год – «Меняется все. Капитализм против климата», Наоми Кляйн;

2015 год – «Аргонавты», Мэгги Нельсон;

2016 год – «Осень», Али Смит;

2017 год – «Почему я больше не говорю с белыми о расизме», Рени Эддо-Лодж;

2018 год – «Нормальные люди», Салли Руни;

2019 год – «Девушка, женщина, все остальное», Бернардин Эваристо.

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