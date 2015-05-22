Российская полиция отпустила журналистов "Интера"

Об этом журналисты сообщили УНИАН.

"Нас отпустили, полиция интересовалась есть ли у нас съемки "стратегического объекта" - 3-й бригады спецназ ГРУ в Тольятти, которая принимает участие в боях на Донбассе", - сообщили журналисты.

Читайте такжеВ Тольятти задержали журналистов "Интера" и "Дождя"При этом они сообщили, что общение с полицией заняло три часа, российские правоохранители мер физического давления не применяли.