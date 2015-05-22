Российская полиция отпустила журналистов "Интера"
21:43, 22 мая 2015Мир
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В Тольятти полиция отпустили съемочную группы телеканала "Интер" журналиста Данила Русакова и оператора Виталия Коваленко после трех часового допроса.
Полиция отпустила задержанных / Иллюстративное фото. Йод
Об этом журналисты сообщили УНИАН.
"Нас отпустили, полиция интересовалась есть ли у нас съемки "стратегического объекта" - 3-й бригады спецназ ГРУ в Тольятти, которая принимает участие в боях на Донбассе", - сообщили журналисты.
Читайте такжеВ Тольятти задержали журналистов "Интера" и "Дождя"При этом они сообщили, что общение с полицией заняло три часа, российские правоохранители мер физического давления не применяли.
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