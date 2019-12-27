В авиакатастрофе в Казахстане погибла журналистка

Падение самолета Fokker-100 авиакомпании "Bek Air" произошло сегодня, 27 декабря, в районе с. Альмерек Талгарского района.

В Казахстане после падения самолета в Алматы открыли дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Министерство внутренних дел Казахстана начало расследование авиакатастрофы в стране, в результате которой уже погибли 15 человек, сообщает 24 канал со ссылкой на казахское издание Tengrinews.kz.

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Среди погибших - выпускающий редактор издания Informburo.kz Дана Круглова. Это подтвердила редакция.

"Дана Круглова была настоящим журналистом. Ее статьи вызвали резонанс, становились примером для всех сотрудников редакции. В январе Дана стала выпускающим редактором, а 1 декабря возглавила отдел расследований. Дана была честной, смелой и одновременно объективной. Это страшная потеря для всех нас", – заявил главный редактор Informburo.kz Михаил Дорофеев.

Как сообщал УНИАН, падение самолета Fokker-100 авиакомпании "Bek Air" произошло сегодня, 27 декабря, в районе с. Альмерек Талгарского района. Самолет выполнял перелет по маршруту Алматы - Нур Султан. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. В результате аварии погибли 15 человек, пострадали 66. Они находятся в больницах с травмами различной степени, некоторые - в тяжелом состоянии.

По данным авиационной службы, самолет потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение, а затем влетел в двухэтажное здание.

Все полеты самолетов такого типа в Казахстане временно приостановили.

В МИД Украины сообщили, что среди пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане есть двое украинцев.