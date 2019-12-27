При крушении самолета погиб председатель совета генералов Казахстана

Председателю совета генералов было 79 лет.

Председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров погиб при крушении самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.

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Информацию об этом порталу Tengrinews.kz подтвердил член общественного объединения Махмут Телегусов. Председателю совета генералов было 79 лет.

Кайдаров - генерал-майор юстиции, почетный ветеран МВД республики. В разные годы работал следователем, начальником полиции, заместителем, первым заместителем министра внутренних дел Казахстана.

Что послужило причиной крушения самолета, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, при взлете лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание. Для расследования инцидента создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Казахстана Аскаром Мамином. Полеты Fokker-100 в Казахстане приостановлены. Также временно прекращена деятельность Bek Air. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что все виновные будут наказаны.