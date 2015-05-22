Исламское государство взяло ответственность за взрыв в Саудовской Аравии
19:43, 22 мая 2015Мир
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Боевики Исламского государства взяли на себя ответственность за взрыв в мечети в Саудовской Аравии.
REUTERS
Об этом говорится в "Твиттере", который является главным источником заявлений боевиков, передает Би-би-си.
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Министр внутренних дел Саудовской Аравии уже пообещал наказать организаторов взрыва.
Напомним, ранее сообщалось, что смертник взорвал себя во время пятничной молитвы в мечети Имам Али в деревне Аль-Кадех. По предварительным данным, погибли 20 человек, но медики уверяют, что число погибших может увеличиться, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
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