Исламское государство взяло ответственность за взрыв в Саудовской Аравии

Об этом говорится в "Твиттере", который является главным источником заявлений боевиков, передает Би-би-си.

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Министр внутренних дел Саудовской Аравии уже пообещал наказать организаторов взрыва.

Напомним, ранее сообщалось, что смертник взорвал себя во время пятничной молитвы в мечети Имам Али в деревне Аль-Кадех. По предварительным данным, погибли 20 человек, но медики уверяют, что число погибших может увеличиться, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.