CNN: Трамп пытался урезать антикоррупционную помощь для Украины

Его администрация несколько раз предлагала Конгрессу сократить вдвое сумму для украинских антикоррупционных ведомств.

Администрация Дональда Трампа несколько раз пыталась урезать на миллиарды долларов иностранные программы США, нацеленные на борьбу с коррупцией в Украине и других странах. Хотя сам американский президент неоднократно утверждал, что борьба со взяточничеством в Киеве – это главная цель его команды.

Как пишет CNN, противоречивость слов лидера США разоблачают бюджетные документы Белого дома. Они свидетельствуют, что администрация пыталась сократить сумму в 30 миллионов долларов, выделенных для программы по поддержке антикоррупционного бюро в Украине, до 13 миллионов.

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Конгресс отверг это предложение. В бюджетном запросе на 2020 год Белый дом вновь выступил с инициативой урезать финансирование для украинской антикоррупционной программы до 13 миллионов долларов. Но Конгресс, похоже, настроен еще раз отказать ему. Впрочем, конгрессмены еще не приняли бюджет на следующий фискальный год.

Администрация Трампа также хотела объединить ряд зарубежных программ по поддержке демократии и иностранных счетов с помощью "под одним большим зонтиком", чтобы таким образом сэкономить два миллиарда долларов. Издание пишет, что из этого фонда Украина получила в 2018 году на борьбу с коррупцией 250 миллионов долларов. На 2020 год Белый дом попросил сократить сумму до 145 миллионов.

CNN отмечает, что эти усилия администрации Трампа противоречат объяснениям президента США относительно причин задержки военной помощи для Украины на сотни миллионов долларов в этом году. Комментируя скандал, который разгорелся осенью, Дональд Трамп подчеркивал, что его тревожила коррупция в Киеве.

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«Мне безразлично к политике. Мне безразлично к политике Байдена. Но меня тревожит коррупция. И все это касается только коррупции», - говорил Трамп.

В воскресенье действующий глава администрации в Белом доме Мик Малвени вновь отверг обвинения в том, что военная помощь для Украины была ради вымогательства от Киева политически мотивированных расследований. В эфире Fox News он сказал, что существовало две причины для задержки помощи.

«Первая из них – это разгул коррупции в Украине», - сказал Малвени, добавив, что другой причиной было беспокойство администрации тем, что другие страны менее помогают украинской стороне.