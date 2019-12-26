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Нетаньяху эвакуировали во время выступления из-за ракеты, запущенной из сектора Газа (видео)

06:36, 26 декабря 2019
Мир
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху / REUTERS

Об этом сообщает Times of Israel.

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Нетаньяху находился в городе из-за того, что его партия проводила предвыборный митинг. Премьер-министр был эвакуирован прямо со сцены.

В Армии обороны Израиля сообщили, что перехватили ракету из сектора Газа.

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Теги: #Палестина#Беньямин Нетаньяху