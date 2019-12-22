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В Афганистане объявили результаты выборов президента, которые прошли в сентябре

16:11, 22 декабря 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Независимая избирательная комиссия Афганистана сегодня обнародовала предварительные результаты президентских выборов, которые прошли в сентябре, собщает телеканал Tolonews.

Согласно данным комиссии, Гани набрал 923 тыс. 868 голосов, то есть 50,64%.

Его ближайший соперник, премьер-министр Абдулла Абдулла набрал 720 тыс. 990 голосов -39,52%.

Всего в голосовании приняли участие более 1 млн 824,4 тыс. человек.

В президентских выборах участвовали 18 кандидатов.

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Теги: #выборы#Афганистан