Бэнкси показал инсталляцию к Рождеству с дырой от снаряда (фото)
21:20, 21 декабря 2019Мир
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В инсталляции Бэнкси использовал сцену рождественского вертепа с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом.
Композиция называется "Шрам Вифлеема" / banksy/instagram
Известный анонимный уличный художник Бэнкси показал новую инсталляцию к Рождеству с дырой от снаряда.
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Соответствующее фото Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram.
Композиция называется "Шрам Вифлеема", она представляет собой инсталляцию со сценой рождественского вертепа с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом.
На заднем плане у фигурок - серая грязная стена с граффити. Над семейством вместо звезды расположена дыра от снаряда.
Новую инсталляцию Бэнкси установил в отеле The Walled Off Hotel, который расположен у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины.
Как сообщал УНИАН, в английском городе Бирмингем появилось новое граффити Бэнкси.
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