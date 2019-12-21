Бэнкси показал инсталляцию к Рождеству с дырой от снаряда (фото)

В инсталляции Бэнкси использовал сцену рождественского вертепа с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом.

Известный анонимный уличный художник Бэнкси показал новую инсталляцию к Рождеству с дырой от снаряда.

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Соответствующее фото Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram.

Композиция называется "Шрам Вифлеема", она представляет собой инсталляцию со сценой рождественского вертепа с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом.

На заднем плане у фигурок - серая грязная стена с граффити. Над семейством вместо звезды расположена дыра от снаряда.

Новую инсталляцию Бэнкси установил в отеле The Walled Off Hotel, который расположен у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины.

Как сообщал УНИАН, в английском городе Бирмингем появилось новое граффити Бэнкси.