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Бэнкси показал инсталляцию к Рождеству с дырой от снаряда (фото)

21:20, 21 декабря 2019
Мир
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Композиция называется "Шрам Вифлеема" / banksy/instagram

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Соответствующее фото Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram.

Композиция называется "Шрам Вифлеема", она представляет собой инсталляцию со сценой рождественского вертепа с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом.

На заднем плане у фигурок - серая грязная стена с граффити. Над семейством вместо звезды расположена дыра от снаряда.

Новую инсталляцию Бэнкси установил в отеле The Walled Off Hotel, который расположен у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины.

Как сообщал УНИАН, в английском городе Бирмингем появилось новое граффити Бэнкси.

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Теги: #художник Бэнкси