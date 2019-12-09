Бездомный вместо Санты: Бэнкси показал рождественское граффити (видео)

Новая работа художника появилась в городе Бирмингем.

В английском городе Бирмингем появилось новое граффити Бэнкси.

Читайте такжеУличный художник Бэнкси открыл в Лондоне магазин, но его двери не открываются (фото)О нем художник рассказал в Instagram, опубликовав соответствующее видео.

На ролике бездомный ложится на лавку около автомобильной трассы. Затем камера отъезжает назад, и зритель видит, что скамейку несут олени, словно сани Санта-Клауса.

Видео сопровождает песня американской певицы Джо Уильямс I'll be home for Christmas («Я буду дома на Рождество»).

«Боже, благослови Бирмингем. Спустя 20 минут после того, как мы сняли Райана на этой скамейке, прохожие дали ему горячий напиток, две плитки шоколада и зажигалку – хотя сам он ничего не просил», – написал художник под видео.

Ранее УНИАН сообщал, как на аукционе продали картину Бэнкси за рекордных 12 миллионов долларов.