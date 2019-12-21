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В Пакистане преподавателя университета приговорили к смертной казни за богохульство

20:55, 21 декабря 2019
Мир
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Преподаватель вроде публиковал в соцсети "унизительные комментарии" о пророка Магомета / zik.ua

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Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Al Jazeera.

Отмечается, что другим приговором Хафиза приговорили к пожизненному заключению и денежному штрафу на сумму 500 тысяч пакистанских рупий (около 75 тысяч гривен).

Постановления суда еще можно обжаловать, поэтому адвокат осужденного заявил, что подаст апелляцию. Защита Хафиза назвала приговор «крайне суровым».

Хафиза арестовали в марте 2013 года за «унизительные комментарии» о пророке Магомете, которые преподаватель якобы публиковал в социальной сети Facebook. С 2014 года он находился в одиночной камере.

Адвокат, который сначала защищал Хафиза, получал угрозы, а в мае 2014 года его убили в его же адвокатской конторе.

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Теги: #суд#Пакистан