В Пакистане преподавателя университета приговорили к смертной казни за богохульство

Адвокат осужденного надеются на апелляцию.

Суд в пакистанском городе Мултан приговорил преподавателя университета Джунаида Хафиза к смерти по обвинению в богохульстве.

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Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Al Jazeera.

Отмечается, что другим приговором Хафиза приговорили к пожизненному заключению и денежному штрафу на сумму 500 тысяч пакистанских рупий (около 75 тысяч гривен).

Постановления суда еще можно обжаловать, поэтому адвокат осужденного заявил, что подаст апелляцию. Защита Хафиза назвала приговор «крайне суровым».

Хафиза арестовали в марте 2013 года за «унизительные комментарии» о пророке Магомете, которые преподаватель якобы публиковал в социальной сети Facebook. С 2014 года он находился в одиночной камере.

Адвокат, который сначала защищал Хафиза, получал угрозы, а в мае 2014 года его убили в его же адвокатской конторе.