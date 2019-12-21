Турция пригрозила США ответными санкциями

Ранее Конгресс США принял решение ввести санкции против Турции.

Анкара предпримет ответные меры против потенциальных санкций США в связи с покупкой российских оборонных систем и газопровода.

Об этом в пятницу заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает zn.ua.

Конгресс США принял решение ввести санкции против Турции в связи с приобретением у России систем защиты С-400, связанных с российским трубопроводом TurkStream, который будет доставлять российский газ в Турцию.

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На вопрос о различных санкциях против Анкары Эрдоган повторил, что сделка с S-400 уже завершена.

"Теперь они говорят: "Мы введем против этого санкции" в отношении TurkStream", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Сенат США одобрил бюджет Пентагона, который предусматривает запрет на передачу Турции американских истребителей F-35. Его ввели из-за того, что Турция купила у России зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф". Также водятся санкции против компаний, участвующих в проекте "Турецкий поток".