Совет федерации России одобрил закон о "нежелательных организациях"

В ближайшее время документ поступит на подпись президента России Владимира Путина, передает Радио Свобода.

Согласно законопроекту, «нежелательной» может быть признана любая иностранная или международная неправительственная организация, которая «представляет угрозу основам конституционного строя России, ее обороноспособности и безопасности».

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Какие именно действия международных организаций подпадают под определение закона, в документе не уточняется. Решение о внесении организации в список «нежелательных» будет принимать Генпрокуратура России по согласованию с Министерством иностранных дел.

За нарушение закона предусмотрен штраф от 5 тысяч до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение – лишение свободы до шести лет. Против принятия закона о "нежелательных организациях" ранее выступили правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch.