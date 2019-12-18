Конгресс США голосует за импичмент Дональда Трампа (событие завершено)

Президента обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

В палате представителей Конгресса США проходят итоговые дебаты перед голосованием за импичмент Дональда Трампа.

Читайте такжеИмпичмент Трампа: в Палате представителей опубликовали юридическое обоснование обвиненийТрансляцию ведет «Голос Америки» в YouTube.

Как известно, президента обвиняют в злоупотреблении полномочиями (из-за просьб к властям Украины расследовать деятельность семьи Джо Байдена, вероятного противника Трампа на будущих выборах) и в препятствовании деятельности Конгресса (из-за запрета администрации участвовать в процедурах, связанных с импичментом).

Если палата представителей проголосует за импичмент, для отстранения президента от власти будет необходимо, чтобы это решение также поддержали две трети сената.

Ранее УНИАН сообщал, что сенат США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий 300 миллионов долларов для Украины.