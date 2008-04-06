Путин напомнит Бушу и о НАТО, и о космосе, и об Украине

В Сочи в президентской резиденции "Бочаров ручей" началась встреча президента РФ Владимира Путина и главы американского государства Джорджа Буша.

Предполагается, что В.Путин и Дж.Буш обсудят проблемы ДОВСЕ и ПРО, расширение НАТО, а также ситуацию в Косово. По итогам встречи главы государств подпишут совместный документ "О стратегических рамках российско-американских отношений", который станет "дорожной картой" для новых президентов двух стран.

Как отметили, в российской делегации в Сочи, РФ надеется не допустить паузы в российско-американских отношениях, и тем более их отката на фоне сменяя руководства двух стран. В этом контексте Россия подчеркивает важность подготовки совместного документа о так называемых "стратегических рамках" российско-американских взаимоотношений. Вместе с тем, российская сторона напоминает о наличии серьезных расхождений по вопросам противоракетной обороны (ПРО), о будущем режима сокращения стратегических вооружений и выхода с оружием в космос.

В делегации также напомнили о принципиальном неприятии расширения НАТО на восток и втягивания в альянс Украины и Грузии.